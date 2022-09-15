رسمياً.. ميسي لاعباً للاهلي المصري





أعلن النادي الأهلي، تعاقده الرسمي مساء الأربعاء مع مصطفى ميسي، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

وبات ميسي ثالث صفقات الأهلي خلال الميركاتو الصيفي بعد التعاقد مع زميله شادي حسين، هداف سيراميكا كليوباترا التاريخي، والبرازيلي برونو سافيو قادما من بوليفار البوليفي.

ويأتي ذلك في ظل الحقبة الجديدة التي يهدف خلالها مجلس إدارة الأهلي لبناء جيل جديد يستطيع المنافسة على جميع الألقاب بقيادة المدرب السويسري الجديد مارسيل كولر.

سيراميكا يودع مصطفى ميسي

ونشر نادي سيراميكا كليوباترا بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” ودع خلاله مصطفى ميسي قال فيه: “فرض نفسه بقدراته وموهبته، فهو لفت أنظار مدربيه في عنبر الموهوبين بنادي سيراميكا كليوباترا”

وأضاف: “ميسي بات نجما يشار له بالبنان وهو دون السابعة عشر من عمره، توهج في الموسم المنقضي، وأصبح أحد أهم أعمدة المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي”.

وتابع: “مصطفى ميسي خريج مدرسة الموهوبين في نادي سيراميكا كليوباترا، وسيبدأ رحلة تألق جديدة نتمنى له فيها التوفيق”

العربيه نت