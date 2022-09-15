الدولار يصل إلى مستوى تاريخي في مصر





ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس بزيادة 5 قروش ليسجل سعر 19.35 جنيها للشراء، و19.46 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري.

وبهذا السعر يصل الدولار لمستوى تاريخي أمام الجنيه المصري، لأول مرة في البلاد منذ تحرير سعر صرف العملة في عام 2016.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19.35 جنيها للشراء، و19.46 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 19.37 جنيها للشراء و19.43 جنيها للبيع. وفي البنك التجاري الدولي 19.39 جنيها للشراء، و19.45 جنيها للبيع.

وفي بنك أبو ظبي الإسلامي 19.42 جنيها للشراء، و19.45 جنيها للبيع. وفي بنك مصر19.37 جنيه للشراء و19.43 جنيها للبيع.

وفي بنك المصرف المتحد 19.39 جنيها للشراء، و19.45 جنيها للبيع. وفي بنك الإسكندرية 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيها للبيع.

وفي بنك قناة السويس 19.35 جنيها للشراء، و19.45 جنيها للبيع. وفي بنك التعمير والإسكان 19.36 جنيه للشراء، و19.42 جنيها للبيع.

وفي بنك البركة 19.32 جنيها للشراء، و19.42 جنيها للبيع.

البيان