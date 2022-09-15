النصر يُعاني قبل مواجهة الاتحاد.. ما القصة؟





تترقب جماهير نادي النصر المباراة المُنتظرة أمام نادي الاتحاد، يوم 2 أكتوبر القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويعاني النصر في الوقت الحالي من كثرة الإصابات في صفوفه، مما جعل الفريق يفتقد عددًا من لاعبيه مباراة الباطن اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

ويغيب عن النصر في مباراة الباطن قلب الدفاع علي لاجامي، وصانع الألعاب الأرجنتيني بيتي مارتينيز، والجناح أيمن يحيى، والجناح الأوزباكي جلال الدين ماشاريبوف.

ويُعاني هذا الرباعي من إصابات مختلفة؛ حيث لا يزال الجدل يحيط ببعضهم، خاصة بيتي وماشاريبوف، اللذين قد يغيبا عن كلاسيكو الاتحاد.

هذا ويحتل النصر المركز السابع، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 6 نقاط، من فوزين وهزيمة.

مزمز