السلطات في الخرطوم تضبط ذخيرة مختلفة وهواتف ومبالغ مالية





تمّ اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبطت السلطات في محلية شرق النيل، أكبر شبكة إجرامية تنشط في ترويج وتوزيع الحبوب المخدّرة والمتنوّعة بأنواعها المختلفة، بجانب ذخيرة وهواتف ذكية ومسدس.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، الخميس، أنّ أحد من أفراد الفرعية وبموجب معلومات توّفرت له من المصادر بوجود شبكة إجرامية تنشط في ترويج وتوزيع الحبوب المخدرة بالمنطقة.

وأضاف” على إثر ذلك تمّ تشكيل تيم ميداني مختص من الفرعية بقيادة ضابط وعدد من أفرادها والبدء في جمع المعلومات مع الرصد والمتابعة المستمرة وتضييق الخناق على الشبكة الإجرامية الضالعة في ترويج وتوزيع الحبوب المخدرة”.

وتابع” تمّ تحديد الهدف باحترافيةٍ ومهنيةٍ عاليةٍ بوضع كمين محكم أسفر عن ضبط عدد اثنين متهمين الأول وبحوزته على عدد (١٦٧)كبتاجون (لجّة)وعدد (٦)مسدس (٦) ملم وعدد (٢)قطعة حشيش (بنقو) ومقطع يستخدم في قطع الحشيش وعدد (٥)هواتف ذكية ومبالغ مالية من الجنيه السوداني”.

وأردف” بحوزة المتهم الثاني عدد (١٦٥)حبة كبتاجون و عدد (١) تلفون جلكسي”.

وأشار إلى أنّ تمّ ضبط متهم آخر يروج ويوّزع الحبوب المخدرة والمتنوعة بمختلف أنواعها وعثر بحوزته على عدد (٨٥٠) حبة كبتاجون (لجه) وقطعة صغيرة من (البنقو) وعدد (١١) هاتف مختلفة الأنواع ومبالغ مالية وذخيرة مختلفة وخمور.

باج نيوز