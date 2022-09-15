“مطاحن روتانا” مخزون الدقيق مُطمئنٌ





أكّد وكيل مطاحن روتانا للغلال بولاية كسلا خضر إدريس طه، أن المخزون الاستراتيجي من الدقيق مُطمئنٌ ويغطي حوجة الولاية.

وقال إدريس لـ(الصيحة) على هامش تكريم الطلاب المتفوقين في امتحانات مرحلة الأساس من قِبل مطاحن روتانا للغلال بولاية كسلا “المخزون الاستراتيجي يغطي حوجة الولاية من الدقيق بنسبة 100% ونسعى للتصدير.”

في سِياقٍ مُغايرٍ، أكد ممثل والي كسلا المُكلّف ماهر الحسن، اهتمام وزارته بالتعليم وتحفيز المُتفوِّقين من الطلاب، وقال خلال مُخاطبته تكريم الطلاب المُتفوِّقين في امتحانات مرحلة الأساس من قِبل مطاحن روتانا للغلال بولاية كسلا، إنّ التكريم يُعد دليلاً للاهتمام بالعمليّة التعليميّة والاجتماعيّة بالولاية.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لشركة روتانا للغلال عمر محمد مصطفى، اهتمام روتانا بالجوانب الخدمية التي تتمثّل في الصحة والتعليم بالولاية، وأضاف: يأتي ذلك في إطار المسؤولية المُجتمعية لشركة روتانا وإسهاماته بمُشاركة المُجتمع في مختلف الجوانب، لا سيَّما الصحية، كما تبرّعت روتانا للغلال بعربتي إسعاف لنقل المرضى من كسلا إلى الخرطوم.

يُذكر أنّ شركة روتانا للغلال، كرّمت المدارس الأوائل والمعلمين والمعلمات والطلاب والطلاب المتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

صحيفة الصيحة