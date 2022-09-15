إكتمال الترتيبات النهائية لافتتاح أكبر وأحدث مشرحة بالخرطوم





وقف والى الخرطوم المُكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة عصر اليوم على التحضيرات النهائية لمشرحة أمبدة تمهيدا لإفتتاحها مطلع الأسبوع المقبل والتى تعد الأولى من نوعها على مستوى الولاية من حيث المساحة والسعة الاستيعابية للجثامين .

وأطمأن الوالي خلال الزيارة على الإنتهاء من أعمال تركيب ثلاثة ثلاجات حديثة تسع الواحدة لعدد 150جثة بالإضافة لمساطب التشريح والمكاتب الإدارية .

وتحدث الوالي عن أهمية المشارح لزيادة مرافق الطب العدلى والعمل على إيجاد مواقع بديلة بعد اغلاق عدد من المشارح بسبب تكدس جثث الشهداء وكذلك لتمكين إدارة الطب العدلى من ممارسة مهامها فى الشريح كما شملت جولة الوالى زيارة مستشفى امبدة وأقسام الحوادث وغسيل الكلى والنساء والتوليد حيث وجه الوالى وزارة الصحة بسد النقص في المستشفى يتوفير معدات المعامل والمستلزمات الطبية وإبدال الأسرة والنقالات وتعهد الوالى بالعمل على ايجاد الحلول الجذرية لمشكلة الصرف الصحي التى تؤرق إدارة المستشفى وتخصيص تانكر شفط كحل مؤقت .

مدير عام وزارة الصحة بالولاية الدكتور محمود القائم أكد دعم وزارته لمستشفى أمبدة والعمل مع محلية أمبدة لتوفير كافة النواقص وأشار المدير ان مركز غسيل الكلى يقدم خدمات لشريحة واسعة من سكان المحلية وان الوزارة تعمل على اضافة المزيد من ماكينات الغسيل خلال العام الجاري .

من جانبة قال المدير التنفيذى لمحلية أمبدة الاستاذ مستور احمد عبد الماجد ان زيارة الوالى حققت مكاسب كبير لمواطن المحلية فى مجال تحسين الخدمات الطبية مشيرا ان مستشفى امبدة يشهد ترددا عاليا من طالبي الخدمات العلاجية وخاصة قسم النساء والتوليد واكد مستور إنفاذ موجهات الوالى فيما يلى المحلية بتحسين محيط المستشفى وتحسين استراحة الأطباء والكوادر العاملة.

الدكتور محمد احمد الشيخ مستشار الطب العدلي والسموم بوزارة الصحة أشاد بجهود حكومة الولاية لإضافة مشرح فى محلية امبدة بمواصفات عالمية وأكد أن المشرح تعمل وقف بروتوكول الصليب الأحمر فى تشريح الجثث المعتمدة لدى إدارة الطب العدلى .

وكالة سونا