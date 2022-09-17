إدارة السجون والإصلاح في السودان تصدر بيانًا





تقول الإدارة العامة للسجون والإصلاح إنّ المدينة مصمّمة على أحدث طراز روعي فيها جميع المعايير والمواصفات الدولية لحقوق الإنسان.

أعلنت الإدارة العامة للسجون والإصلاح في السودان، أنّ الأوضاع بسجن الهدى مستقرّة، وأنّ الدولة حريصة على حقوق النزلاء بدءًا من المبنى والخدمات وتوافقها مع المعايير.

والخميس، أشارت تقارير صحافية، إلى تردّي الخدمات الصحية والإنسانية بمدينة الهدى الإصلاحية غربي أمدرمان.

وقالت إدارة السجون والإصلاح بحسب بيانٍ صادرٍ، السبت، أطّلع عليه”باج نيوز”، إنّه تمّت مراجعة السجن والوقوف ميدانيًا بيانًا بالعمل بزيارة وزير الداخلية المكلّف عنان حامد محمد، للوقوف على مجمل الأوضاع الصحية والإنسانية المقدّمة للنزلاء.

باج نيوز