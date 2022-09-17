حملة كبرى لإزالة المخالفات بشارع النيل بالخرطوم





أعلنت محلية الخرطوم، عن انطلاق الحملة الكبرى، لإزالة المخالفات والتشوّهات البصرية بشارع النيل

وكشفت المحلية عن أنّ الحملة ستكون بمشاركة هيئة نظافة محلية الخرطوم، إدارة المخالفات، إدارة الزراعة والتطوير والتجميل والآليات، ومكتب المتابعة بالمحلية ووحدة شمال الإدارية.

ووفقًا، لوكالة السودان الرسمية، الجمعة، فإنّ الحملة تستهدف إزالة الأنقاض والنفايات والتراكمات وإصحاح البيئة والمخالفات وإزالة الطفيليات وأشجار النخيل الجافة والمتسلّقات وتشذيب الأشجار والإشراف على أعمال المقاولين بالجزرالوسطية، إلى جانب أعمال الإنارة وصيانة اللمبات والطبلونات المعطّلة وأعمال الكنس الترابي والبدء في إجراءات صيانة الانترلوك والكربستون.

ودعا المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، أحمد السماني إلى ضرورة تكثيف وتجويد العمل الذي سيستمرّ لمدّة ثلاثة أيام على التوالي، من أجلّ تحسين وضع شارع النيل.

صحيفة السوداني