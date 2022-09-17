جبريل إبراهيم : فولكر (جلده تخين)





قال وزير المالية رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ان رئيس بعثة يونتامس فولكر بيرتس غير محايد ، واضاف ” الطرف غير المحايد يجب أن يغادر وقلت له هذا الكلام بوضوح لكن يبدو أن جلده تخين”.

وقال جبريل في مؤتمر صحفي اليوم ” توقعنا أن تبعد الأمم المتحدة فولكر منذ واقعة تزوير الإمضاء، فهو مجرد سفير، والسفير لا يقابل الرئيس إلا عند تقديم اوراق اعتماده وعند انتهاء المدة، لكن نحن من أعطيناه أكبر من حجمه، وفي أي وقت يقابل الرئيس والمسؤولين لذلك تضخم فالمشكلة فينا نحن”.

في سياق آخر قال جبريل انهم أن كانوا يريدون استغلال النفوذ أو السرقة فلن يكون ذلك في مبلغ (١٠٠٠) دولار لإعفاء عربة والاعفاء هو حق للحركة، فهناك إعفاء للمغتربين والدبلوماسيين ونحن لسنا استثناء”.

صحيفة الصيحة