5 منتخبات سودانية تخوض معسكرات خارجية





أعلن اتحاد كرة القدم السوداني اليوم السبت، اكتمال إجراءات سفر بعثات 5 منتخبات “الأول والرديف والأولمبي والشباب والناشئين” دفعة واحدة خلال الأسبوع الجاري، لخوض مباريات ودية وإقامة معسكرات تحضيرية.

وقال أسامة عطا المنان، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس لجنة المنتخبات: “ستكون البداية بسفر المنتخب الرديف فجر الإثنين، متوجها إلى الجزائر”.

وأضاف: “منتخب الشباب سيبدأ رحلته فجر يوم الجمعة المقبل إلى الجزائر، وينضم إليهما المنتخب الأولمبي؛ لتتواجد 3 منتخبات بالجزائر”.

وزاد: “نتقدم بالشكر للاتحاد الجزائري على الاستضافة والترحيب وبداية تعاون مشترك بين المنتخبين، امتدادا لعودة اتحاد كرة القدم السوداني، لتفعيل العلاقات الخارجية بما يعود بالنفع على منتخباتنا وأنديتنا وكوادرنا”.

وتابع: “المنتخب الأول سيطير إلى أديس أبابا يوم الثلاثاء المقبل، لمواجهة المنتخب الإثيوبي خلال أيام الفيفا، في طريق تحضيراته لنهائيات الشان بالجزائر واستكمال تصفيات أمم إفريقيا بساحل العاج”.

وختم: “منتخب الناشئين سيقيم معسكرا قصيرا في تنزانيا، إذ سيواجه نظيره التنزاني، يوم الأربعاء المقبل، قبل السفر إلى إثيوبيا لخوض تصفيات أمم إفريقيا لإقليم سيكافا، الذي ينطلق في 30 سبتمبر/أيلول الحالي”.

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