جمارك مطار الخرطوم تحبط دخول منشطات وسلع محظورة كانت في طريقها إلى داخل البلاد





أشاد اللواء شرطة أحمد إسماعيل سبت، مدير الإدارة العامة للعمليات الجمركية بجهود منسوبي هيئة الجمارك بمطار الخرطوم لِحسَّهم الكبير بالمسؤولية ووقوفهم ضد أي محاولات تهريب تضر باقتصاد البلاد من أصحاب النفوس الضعيفة، جاء ذلك بعد أن تمكنوا من إحباط عملية تهريب منشطات جنسية محظورة كانت في طريقها إلى داخل البلاد.

من جانبه أوضح اللواء شرطة محمد البدر مصطفى السناري، مدير دائرة جمارك الخرطوم أن هذه الجهود الكبيرة تأتي في ظل حرص منسوبي هيئة الجمارك بمطار الخرطوم وقيامهم بواجباتهم ومكافحتهم لعمليات التهريب بكل أنواعه وأشكاله ومساهمتهم الفعَّالة في المحافظة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مشيداً بكافة الورديات بفرع الصالات و(التارمك) بإدارة جمارك مطار الخرطوم.

العميد شرطة حقوقي هاشم محمد أحمد الخليفة، مدير ادارة جمارك مطار الخرطوم أكد للمكتب الصحفي للشرطة أن قواته بوردية (الصديق) وصول قامت بضبط عدد (4320) ظرفاً، و(1000) حبة وعدد (٤٠٠) ظرف سائل، عبارة عن منشطات جنسية محظورة ولا تحمل مستندات ومخالفة لقانون الصيدلة والسموم.

مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص منسوبي هيئة الجمارك في مطار الخرطوم الدولي على مكافحة التهريب بشتى أنواعه بجانب مساهمتهم الفعَّالة في المحافظة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، موضحاً أن هذه المنشطات الجنسية لها تأثيرات خطيرة قد تؤدي إلى آثار عكسية، وتكمن خطورتها بأنها غير معلومة المصدر ولا تحمل مستندات رسمية وقد تلحق أضراراً جسيمة بصحة الإنسان إذا تم استهلاكها بدون التأكد منها أو استعمالها بدون وصفات طبية من الصيدليات المرخَّصة.

صحيفة الصيحة