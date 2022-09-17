مكافحة المخدرات البحر الأحمر تضبط متهماً بحوزته كمية من المخدرات المصنَّعة ومبالغ مالية





تمكَّنت مكافحة المخدرات ولاية البحر الأحمر فرعية جبيت من ضبط متهم وبحوزته كمية من المخدرات المصنَّعة داخل برميل. وبالعودة لتفاصيل الضبطية تفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن هذه الضبطية تعد من الضبطيات النوعية في المنطقة وذلك بعد تزايد حالات الإدمان والمدمنين في دائرة الاختصاص عكفت فرعية محلية جبيت على رصد المروِّج وتحديد منطقة وجوده بتشكيل تيم ميداني مختص للمراقبة وجمع المعلومات مع الرصد والمتابعة المستمرة وتضييق الخناق على المتهم فتم نصب كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم داخل منطقة خاصة بالمعدِّنين وبحوزته على عدد (٤٩٢) رأس بنقو (٣٦) قطعة بنقو، مدوَّرة و(٨) أرباع رأس متروم و(٣) قطعة صغيرة، و(٢) لفة أكياس تعبئة، ومبالغ مالية ضخمة من الجنيه السوداني عثر عليها داخل برميل بلاستيك تم اقتياده لقسم الشرطة التي باشرت أعمالها في فتح البلاغ تحت طائلة المادة (١٥.أ) من القانون الجنائي في مواجهته الإتجار بالمخدرات وتم وضع المعروضات لتكملة الإجراءات القانونية توطئة لتقديمه للمحاكمة العادلة.

صحيفة الصيحة