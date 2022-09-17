برشلونة ضد إلتشي.. كواليس مشاركة ديمبلي رغم ليلة المستشفى





أصر الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة على المشاركة مع الفريق الكتالوني في مباراته أمام إلتشي رغم قضائه ليلة أمس في المستشفى.

ويلعب فريق برشلونة ضد نظيره إلتشي على ملعب “سبوتيفاي كامب نو” ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم البارسا 2-0.

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وأعلن تشافي هيرنانديز مدرب البارسا تشكيلة فريقه الساسية للمباراة والتي شهدت وجود اسم ديمبلي بالخط الأمامي رفقة الثنائي ممفيس ديباي وروبرت ليفاندوفسكي.

إذاعة “كادينا سير” الإسبانية كشفت عن بعض الكواليس بشأن مشاركة ديمبلي، مؤكدة أن اللاعب أصر على اللعب رغم ظروف وضع زوجته.

وأشارت المحطة الإذاعية الإسبانية إلى أن اللاعب قضى أغلب الوقت قبل ليلة المباراة وهو متواجد رفقة زوجته بالمستشفى إلى أن وضعت مولودتهما الجديدة حتى أنه نام ساعات قليلة للغاية.

وأوضحت الإذاعة أن تشافي تشاور مع ديمبلي صباح يوم المباراة وترك له حرية تقرير مشاركته من عدمها، إلا أن اللاعب الدولي الفرنسي تمسك باللعب.

وكان ديمبلي احتفل بزواجه من فتاة مغربية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي وأقام حفل زفافه على الطريقة المغربية بمدينة طنجة.

ولعب زواج ديمبلي دورا كبيرا في استقراره حتى أن اللاعب عرف أخيرا طريق التألق مع البارسا وأصبح عنصرا أساسيا في تشكيلة البلوجرانا مؤخرا.

العربيه نت