قلواك: لمست إرادة قوية من البرهان لتحقيق التوافق الوطني





أعلن مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، دعم استدامة السلام والاستقرار في السودان.

والتقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه اليوم، مستشار سلفا كير للشؤون الأمنية توت قلواك.

وأوضح قلواك في تصريحات أنه لمس من رئيس مجلس السيادة عزيمةً وإرادة قوية نحو تحقيق التوافق الوطني بين كل أبناء الوطن لاستكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية.

كما أكد دعم جنوب السودان للشعب السوداني لإيجاد حل سلمي للأزمة في السودان، وأوضح أن اللقاء تناول أيضاً الأوضاع في السودان ومسار عملية الحوار بين القوى السياسية لمعالجة حالة الانسداد السياسي.

وتطرّق اللقاء للدور الكبير الذي تضطلع به القوات المشتركة التي تم تخريجها مؤخراً في جوبا في دعم السلام والاستقرار بالجنوب.

وقدّم قلواك شرحاً لرئيس مجلس السيادة حول تخريج هذه القوات، باعتبار أن السودان من الضامنين الأساسيين لاتفاقية السلام في جنوب السودان.

وأضاف أن اللقاء تطرّق لمسار تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان والجهود الجارية لتنفيذ ما تبقى من بنوده.