رئيس مجلس السيادة يتلقى دعوة للمشاركة في القمة العربية





تلقى رئيس مجلس السيادة الاتتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان دعوة رسمية من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون للمشاركة في الدورة الحادية والثلاثين للقمة العربية والتي تستضيفها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر القادم.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالمبعوث الخاص للرئيس الجزائري وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيقي، والذي سلمه الدعوة.

وأوضح رزيقي في تصريح صحفي أنه نقل خلال اللقاء تحيات رئيس الجمهورية الجزائرية لرئيس مجلس السيادة، مبينا أن الجزائر تتطلع لمساهمة السودان في إنجاح هذه القمة وجعلها فرصة لتعزيز العمل العربي المشترك. وأكد الأهمية التي توليها قيادة البلدين لتأسيس العلاقات الأخوية وتوسيعها على مختلف المجالات.

وقال إن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حمّله تحاياه للرئيس الجزائري، مؤكدا مشاركته في أعمال القمة العربية وسعي جمهورية السودان لإنجاح هذه القمة بما يعزز من التضامن العربي.

وكالة سونا