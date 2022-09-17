حجز مصنع أوكسجين بميناء بورتسودان





قالت مصادر، إن هيئة الجمارك بميناء بورتسودان قامت بالحجز على مصنع أوكسجين تبرّع به أبناء الولاية الشمالية بالخارج لمستشفى مدينة دنقلا.

وأضافت المصادر لـ(الصيحة) “بعد وصول المصنع إلى ميناء بورتسودان تم حجزه وفرض جمارك تبلغ قيمتها 15 مليار جنيه”، مشيرةً إلى قيام والي الشمالية بمخاطبة وزير المالية جبريل إبراهيم بغرض إعفاء المصنع من الجمارك، باعتبار أنه قادمٌ إلى مستشفى حكومي.

وأشارت المصادر إلى أن رد وزير المالية وصل بعد مضي شهر من تقديم الطلب، وتابعت “إنهم فُوجئوا برد وزير المالية المتمثل في إعفاء مبلغ الجمارك بعد خصمه من حصة تسيير الولاية الشهرية.. وقام أبناء الولاية الشمالية بدفع الجمارك بعد دفع رسوم أرضيات بلغت قيمتها 13 مليار جنيه”

صحيفة الصيحة