مستثمرون يستنجدون بـ(والي الخرطوم)





شَكَا مُستثمرون مِمّا أسموها بـ”الفوضى” بمفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم، وقالوا إنّ العمل في المفوضية متوقف منذ أكثر من (6) أشهر، حيث لم يتمكّن أيِّ مُستثمر من إكمال أي معاملة أو استخراج تصديق لمشروع جديد سواء كان زراعياً أو صناعياً.

واستنجد مستثمر فضّل حجب اسمه لـ(الصيحة) بوالي الخرطوم للتدخل ومعالجة ما أسماها بـ”الفوضى والاستخفاف” بالمستثمرين داخل المفوضية والتعامل السيئ بتعقيد الإجراءات وتعطيل العمل، وأبدى استغرابه من ردود موظفين بالمفوضية بعدم وجود أراضٍ استثمارية رغم وجود مساحات شاسعة في عدد من المناطق بأم درمان والجيلي وشرق النيل بحسب ما أعلنت عنه المفوضية في أكثر من مرة، وَهَدّدَ باللجوء إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حال عدم تدخُّل والي الخرطوم بإعفاء المتسببين في الأمر ومُعاقبة المُقصِّرين.

صحيفة الصيحة