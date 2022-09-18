ارتفاع المساحات المزروعة بالقضارف إلى (٦.٥) ملايين فدان





أعلن مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف المهندس، عمر محمد أحمد البشير، عن ارتفاع المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة بالولاية خلال الأسبوع الماضي، إلى (6.550.000) فداناً، من الخطة التأشيرية لهذا العام والبالغة (7.250.000) فداناً، مضيفاً أن المسح مازال مستمراً للوصول للعدد الكلي المزروع فى هذا العام، مشيراً للتأسيس الجيِّد للمحاصيل الزراعية المختلفة.

وفي ذات السياق أكد على تأثر مساحات زراعية واسعة بالولاية بالسيول والفيضانات التي تضرب الولاية هذا العام، وقال: إن المساحة المغمورة والمتأثرة بمياه السيول والفيضانات في القضارف بلغت في جملتها (88) ألف فدان، في القطاعين المروي والمطري، بمحليات الفاو والمفازة والقلابات الغربية وباسندا، وقال عمر في تصريح صحفي: إن الوزارة تستعد لمعالجة المناطق المغمورة بالمياه من خلال زراعة محصول التسالي، بعد انحسار المياه بتلك المناطق وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة كنوع من المعالجة بعد تأكد خروج تلك المساحة من الموسم الزراعي.

صحيفة الصيحة