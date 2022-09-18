الهلال يخطط لانقلاب على سانت جورج في الأبطال





يسعى الهلال مساء اليوم، على ملعبه (الجوهرة الزرقاء) إلى عبور آمن، إلى دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، على حساب ضيفه سانت جورج الإثيوبي،وكان الهلال قد تأخر في مباراة الذهاب في بحر دار 2/1.

تدريبات وروح عالية

وقد أكمل الهلال بقيادة المدير الفني له الترتيبات الخاصة بالمواجهة منذ عودة الفريق من أديس أبابا وأعلن فورلان حالة الطوارئ منبِّهاً إلى أن المباراة اليوم لها اتجاه واحد فقط هو اتجاه الفوز على سان جورج الإثيوبي لأجل التأهل إلى الجولة القادمة في البطولة.

انقلاب في الهلال

يخطط المدير الفني للهلال فلوران إلى أحداث انقلاب كبير في تشكيلة مباراة سانت جورج الإثيوبي المقررة اليوم (الأحد)، وقالت مصادر موثوقة إلى أن الكونغولي قرَّر الدفع بالمهاجم (ياسر مزمل) منذ البداية بالإضافة إلى صانع الألعاب الشاب عبد الرؤوف يعقوب مع الإبقاء على (صلاح عادل وأجاجون ) على مقاعد البدلاء ويخطط الكونغولي فلوران لضرب الفريق الزائر مبكراً عبر هجمات مكثفة من العمق وطرفي الملعب حتى يتمكن من حسم اللقاء مبكرًا.

سانت جورج يجدِّد التحدي

جدَّد الجهاز الفني لفريق سانت جورج التحدي لمباراة اليوم خاصة وأن الفريق قد كسب مباراته الماضية في بحر دار بهدفين مقابل هدف للهلال وقد أجرى الجهاز الفني للإثيوبي تدريبه الأخير ووقف على التشكيلة التي سيدفع بها في المباراة اليوم.

دفعة معنوية

هذا وسيكون حارس نادي الهلال أمام دفعة معنوية كبرى بعد استدعائه للمعسكر الإعدادي للمنتخب الأول لساحل العاج ضمن استعدادات الأفيال العاجية للاستحقاقات القادمة، حيث تم استدعاء نجم الهلال عيسى فوفانا ضمن ثلاثة لاعبين فقط ينشطون داخل القارة الأفريقية خلال التوقف الدولي القادم و يأتي خبر الاستدعاء بمثابة دفعة معنوية كبيرة للحارس اليافع قبل الصدام الأفريقي الموعود أمام سانت جورج الإثيوبي لحساب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا الليلة.

فيدينهو يتعافى من الإصابة

منحت الوحدة الطبية لنادي الهلال مدافع الفريق الانغولي “نانكي فيدينهو” الضوء الأخضر للمشاركة في المباراة أمام سانت جورج الإثيوبي في إياب تمهيدي الأبطال،حيث أن مشاركته ستكون بيد الجهاز الفني للهلال،وذلك بعدما أثبتت الفحوصات والصور المقطعية سلامته تماماً وقللت من خطورة الإصابة التي تعرَّض لها سابقاً.

(كاف) يحبط الإثيوبي

أشار موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لاستقرار الوضع الأمني في السودان وعدم وجود أي مهدِّدات يمكن أن تمنع قيام المباراة في موعدها المقرر مساء الأحد، ومكانها المحدَّد مسبقاً وهو ملعب إستاد الهلال “الجوهرة الزرقاء” الخاص بنادي الهلال،وكانت أنباء قد تناقلتها الصحف منذ الخميس الماضي، على طلب نادي سانت جورج الإثيوبي الخاص بنقل مباراة الإياب أمام الهلال خارج السودان، وجاء رد (الكاف) بالرفض حسبما ذكر.

(الكاف) يشيد بالخطة الأمنية لمباراة الهلال

أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بالخطة الأمنية التي وضعت لمباراة الهلال وسان جورج في إياب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا، حيث اطلع مسؤول الأمن والسلامة الموفد من (كاف) مستر زكريا على الخطة التي وضعها الجنرال حسن محمد صالح، المنسق الأمني للكاف في 14 صفحة وأمَّن عليها، مطالباً بتطبيقها لأنها مثالية.

ضوابط مشدَّدة للمباراة

خرج اجتماع اللجنة المنظمة لمباراة الهلال وسانت جورج الإثيوبي بالقرارات الآتية: حيث ستقام المباراة اليوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022م الساعة السابعة مساءً، بإستاد الهلال بأم درمان ، تقام المباراة بالجمهور وتم تعطيل كافة البطاقات الإكرامية عدا بطاقات الإعلام الرياضي واطمأنت اللجنة على الإجراءات والترتيبات الخاصة بتأمين المباراة التي قدَّمتها الجهات الأمنية وفق متطلبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، حدَّدت اللجنة فئات الدخول وستطرح التذاكر للبيع الإلكتروني اطمأنت اللجنة على الإجراءات الصحية بفحص “كورونا” للفريقين والموجودين بأرض الملعب، تتم كل إجراءات تنظيم المباراة وفق مطلوبات الكاف وسيخضع الجمهور للتفتيش عند الدخول ويمنع استخدام الليزر والشماريخ والألعاب النارية. سيكون دخول الإعلام الرياضي بواسطة بطاقات خاصة بالمباراة تستلم من إدارة الإعلام بالاتحاد وحدَّد عدد ستة مصورين فوتوغرافيين داخل الملعب على أن يخضعوا لفحص “كورونا”.

فئات دخول المباراة

وجاءت فئات دخول مباراة فريقنا وسانت جورج : مدرجات شعبية (1000) ج – مدرجات جانبية (1000) ج – مدرجات وسطى (5000) ج – مقصورة (10000) ج، وكانت التذاكر قد رصدت لها مراكز البيع الآتية: 1. إستاد الهلال (الجوهرة الزرقاء) 2. إستاد الخرطوم 3. دار الرياضة بأم درمان 4. إستاد التحرير 5. مركز أبو الأمين… تنبيه هذا وقد منع بيع التذاكر بالإستاد يوم المباراة.

تشكيلة الهلال المتوقعة

ومن المتوقع أن يجري مدرب الهلال تعديلا طفيفا في تشكيله المباراة ، يبدأ من خط الدفاع، بالدفع بالظهير الأيمن أطهر الطاهر بدلا من عيسى رمضان، قليل الخبرة.

ويتوقع أيضا أن يعتمد مدرب الهلال على عناصر أساسية لمباراة اليوم، على رأسهم الظهير الأيسر الغاني إبراهيم إيمورو، وقلبي الدفاع الأنجولي فيكتور نانيكي “فيدينيو”، والطيب عبد الرازق وفي وسط الملعب ثنائي المحور صلاح عادل، والإيفواري كلود سينجوني، وفي صناعة اللعب النيجيري عابدول أجاجون، وفي الهجوم محمد عبد الرحمن(الغربال)، والكونجولي ماكابي ليليبو.

الخرطوم : معتز عبد القيوم

صحيفة الصيحة