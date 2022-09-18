ضبط عربة محملة بـ251 كيلو مخدر “شاشمندي” بكسلا





تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرعية كسلا من ضبط عربة بوكس على متنها 251 كيلو جرامًا من الحشيش (الشاشمندي المخدر) وهروب السائق إلى جهة غير معلومة.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة بأن الضبطية جاءت في إطار خطة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لقطع الطرق ومحاربة توزيع وترويج المخدرات وتجفيف المنابع، حيث توفرت معلومة لفرعية كسلا بأن أحدًا من تجار المخدرات ينشط في هذا المجال بدائرة الاختصاص على إثرها شكلت الفرعية فريقًا ميدانيًا مختصًا للمراقبة بقيادة ضابط لهذا الأمر،أوقعت بالمتهم فى قبضة الفريق إلا أن سائق العربة لاذ بالفرار بعد مقاومة شرسة مع الفريق وعند تفتيش العربة التي تخص المتهم الهارب تم العثور على واحد كيلو جرام من حشيش (شاشمندي )، حيث وضعت المضبوطات معروضات بالبلاغ ومازالت التحريات جارية للقبض على المتهم الهارب لتسديد البلاغ.

صحيفة السوداني