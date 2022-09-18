سعر الدولار اليوم الأحد 18-09-2022 في بنك مصر بختام التعاملات





استقر سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، اليوم الاحد 18-9-2022 في بنك مصر بختام التعاملات.

سعر الدولار اليوم

وبلغ سعر الدولار اليوم، في بنك مصر نحو 19.37 جنيه للشراء و19.43 جنيه للبيع.

الدولار الجمركي

رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول منشورات تزعم رفع أسعار الدولار الجمركي، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار الدولار الجمركي.

وأضافت المالية أن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي حتى تقوم وزارة المالية أو مصلحة الجمارك برفعه أو خفضه، مُشددةً على أن مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري كل يوم، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإتصال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

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