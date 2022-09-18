أسعار الذهب اليوم الأحد 18-9-2022 بمصر





ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022 داخل الأسواق المحلية وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للصاغة.

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1116 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1275 جنيهًا.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 957 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 745جنيهًا.

سجل الجنيه الذهب نحو 8928 جنيهًا.

الأسعار العالمية

واستقرت أسعار الذهب الجمعة الماضية بالقرب من أدنى مستوى لها في أكثر من عامين، كما أنها في طريقها لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهرين، وذلك بعد أن تسببت التوقعات برفع كبير في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في زيادة عوائد السندات مما يطفئ بريق المعدن النفيس.

ويأتي هذا بينما تقترب عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى منذ يونيو، بينما يتجه الدولار لتسجيل ارتفاع أسبوعي مقابل منافسيه.

والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأمريكية، لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 18.98 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.7 بالمئة إلى 889.19 دولار، كما انخفض البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 2099.54 دولار.

شعبة الذهب

قال نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن عدم استجابة الأسعار المحلية للذهب لانخفاض الأسعار العالمية يرجع الي ارتفاع الدولار.

ولفت سكرتير الشعبة السابق في تصريحات خاصة لفيتو، إلى أن الذهب يشهد ارتفاعا في السوق المحلي بسبب تحركات الدولار، وأشار إلى أنه رغم تراجع الأوقية في البورصات العالمية إلا أن السوق المحلي لم يستفد منها.

وأشار إلى أن رفع أسعار الفوائد قد يؤثر بشكل إيجابي علي اسعار الذهب داخل الأسواق وقد يؤدى إلى انخفاض سعره.

وقال إن رفع الفوائد واتجاه البعض الي عمليات بيع الذهب يؤدي الى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار.

بوابة فيتو