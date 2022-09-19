الحبس بدل الكوشة.. عريس يقتل جاره خلال حفل زفافه





صرحت النيابة العامة بمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، بدفن عامل في بداية العشرينيات من العُمر، لقي مصرعه؛ إثر إصابته بطلقات خرطوش عن طريق الخطأ، من سلاح كان بحوزة عريس خلال حفل زفافه بدائرة المركز.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغًا بإطلاق أعيرة نارية ومقتل عامل وإصابة أخر بدائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين مصرع (ش. ع- 24 سنة- عامل)، وإصابة (م. ع- 20 عامًا- عامل- ويقيم بذات الناحية)؛ إثر إصابتهما بطلقات خرطوش في الصدر، في حفل زفاف أحد أقاربهما.

وبسؤال المصاب أفاد بأنّه أثناء قيام (م. ع- 20 عامًا- عامل- ويقيم بدائرة المركز)، بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجًا بحفل زفافه، خرج طلق ناري أصابه وقتل آخر عن طريق الخطأ.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن فرد خرطوش، بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

صدى البلد