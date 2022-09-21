القبض على متهم يروّج لـ”الحبوب الممنوعة” في الخرطوم





بحوزته”1050″ حبة كبتاجون و”120″جرام آيس كريستال

أعلنت مكافحة المخدّرات في الخرطوم، الأربعاء، عن القبض على متهمٍ ينشط في ترويج وتوزيع الحبوب الممنوعة.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، أنّ هذه الضبطية تمّت في إطار العمل الميداني المستمر والنشط الدائم في دائرة الإختصاص مع تكثيف جهودها.

وأشارت إلى أنّه توّفرت معلومة للفرعية بوجود شخص ينشط في ترويج وتوزيع المخدرات والحبوب الممنوعة علي إثرها شكلت الفرعية فريق ميداني مختص للمراقبة وجمع المعلومات مع الرصد والمتابعة المستمرة بعمل خطة محكمة للقبض على المروج.

وأضافت” بعد مجهود تمكّن الفريق من ضبط المتهم وفتح بلاغ في مواجهته ووضع المعروضات التي بحوزته عدد (1050)حبة كبتاجون المخدرة وعدد (120)جرام من الآيس كريستال ومن ثم تقديمه للمحاكمة”.

باج نيوز