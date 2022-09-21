هجوم إلكتروني يستهدف مؤسسات حكومية إيرانية





توقف الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الإيراني، الأربعاء، عن العمل لفترة وجيزة، فيما أن أعلنت مجموعة القرصنة الإلكترونية “أنونيموس” استهداف مواقع عدة مؤسسات رسمية إيرانية.

ونفى المتحدث باسم البنك المركزي الإيراني اختراق البنك نفسه، وفق ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية

وقال إن الموقع الإلكتروني فقط “تعذر الوصول إليه”، بسبب هجوم على أحد الخوادم المضيفة له.

وعاد الموقع للعمل لاحقا.

ولم يكن موقع وزارة الثقافة الإيرانية أيضا متاحا عصر الأربعاء، وهو ما يشير إلى هجوم إلكتروني واسع النطاق ضد المواقع الحكومية الإيرانية.

وذكرت جماعة “أنونيموس” الغامضة اختراقها مواقع أخرى منها موقع التلفزيون الرسمي الإيراني ومكتب المتحدث باسم الرئاسة.

وتأتي هذه الهجمات في وقت تشهد إيران احتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها من جانب شرطة الأخلاق، التي تطبق القواعد الصارمة الخاصة بارتداء الحجاب.

وتعرضت إيران لعدة هجمات إلكترونية في السنوات الأخيرة، ففي فبراير نشر مخترقون من جماعة معارضة رسالة مناهضة للحكومة على موقع يبث برامج التلفزيون الرسمي.

والعام الماضي، نشرت جماعة إلكترونية مقطعا مصورا من داخل سجن “إيفين” سيء السمعة في إيران وزعمت أنها حصلت عليه بالاختراق الإلكتروني.

وفي العام نفسه، شل هجوم إلكتروني محطات الوقود في أنحاء البلاد، ما أسفر عن وقوف صفوف طويلة من قائدي المركبات الغاضبين غير القادرين على الحصول على الوقود المدعم لعدة أيام.

سكاي نيوز