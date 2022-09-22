جرائم وحوادث
شاهد سعودية تروي قصة تعرضها للنصب في أحد مقاهي مصر : كوب قهوة بـ 18 ألف ريال
حصد مقطع فيديو نشرته مواطنة سعودية على مواقع التواصل الإجتماعي تفاعل واسع.
حيث نشرت سعودية فيديو روت فيه تفاصيل تعرضها لموقف احتيال ونصب في أحد مقاهي مصر. وقالت ناشر الفيديو: ” ثروباك لما سرقوني .. قهوة في مصر وسحبوا 5000 بدال 500 وسحبوا بالدولار بدال جنيه ” ، ما يقارب الـ 18 ألف ريال سعودي”. وأوضحت ناشرة الفيديو أنها طلبت من القهى فتح ومراجعة كاميرات المراقبة لمراجعة الموقف وإثبات حالة الإحتيال ولكنهم رفضوا. وأضافت: “المبلغ إلى الآن ما رجع .. وهذا الشخص الذي رفض أن يٌعيده لي .. ويقول أني ما دفعت”.
— Baher Esmail (@EsmailBaher) September 22, 2022
مزمز