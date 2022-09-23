إنخفاض طفيف في درجات الحرارة وتوقع أمطار متفرقة بالبلاد





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية إنخفاض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى إنخفاضا طفيفا في معظم أنحاء البلاد خلال ال24ساعة المقبلة.

وتنبأت بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في أجزاء متفرقة من ولايات كسلا، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأزرق وجنوب دارفور.

كما توقعت بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات نهر النيل، الخرطوم، النيل الأبيض، كردفان الكبرى، شرق وغرب دارفور.

وسجلت أعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم أمس 42 درجة في مدينة عطبرة وأدناها 18 درجة في مدينة الجنينة. ويتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة خلال اليوم 42 في مدينة كريمة، عطبرة وشندي وأدناها في مدينة الجنينة 18 درجة.

ومن أهم معالم الطقس اليوم منخفض الهند الموسمي، حيث يمر الفاصل المداري شمال كسلا، شندي وجنوب عطبرة، شمال الأبيض، جنوب الفاشر، شمال نيالا والجنينة.

كما أشارت وحدة الإنذار المبكر إلى أن هنالك هطول أمطار بكميات متفاوتة خارج نطاق محطات الرصد.

وكان موقف الأمطار منذ الأمس حتى صباح اليوم كالأتي: ابونعامة خفيفة، رشاد 6.6 وكادقلي 15.0

سونا