“جريمة قتل بشعة تهز القولد” .. العثور على جثة شاب عشريني مقتولاً بالقولد بعد اختفائه لـ4 أيام





هزت جريمة قتل بشعة قرية القولد شمالي السودان، بعد أن استيقظت على نبأ العثور على جثة أحد شبابها مقتولاً بمنطقة مهجورة.

وعثرت السلطات الأمنية بالولاية الشمالية على جثة الشاب العشريني مقتولاً في ظروف غامضة وجثته ملقاة بمنزل مهجور، بعد أربعة أيام من اختفائه عن منزل ذويه بحي شبعانة بالقولد.

وتمكنت الأدلة الجنائية والمباحث بالولاية الشمالية،بمشاركة شرطة المحلية من الوصول إلى الجاني وإلقاء القبض عليه في وقت قياسي وضبط أداة الجريمة..ويجري التحري معه والاستجواب حول دوافع ارتكاب الجريمة.

محمد الطاهر

القولد: (كوش نيوز)