الدفاع المدني : ( 146) حالة وفاة و ( 122) إصابة بسبب السيول





قال المجلس القومى للدفاع المدني امس ان جملة أضرار الخريف بلغت (146) حالة وفاة و ( 122) إصابة وانهيار كلى لعدد(55103) منزل وجزئي (74686) منزل وتضرر (240937) فدانا ( 367) مرفقا و (298) متجرا ومخزنا ونفوق (2741) من المواشي .

وقال التقرير أمس أن الدعم المقدم من المجلس لجميع الولايات بلغ عدد( 1455)خيمة و(6450) بطانية (99500) مشمعات و(27) طلمبة سحب و (2) قارب و (5) خزان مياه و (9750) ناموسية و ( 19) حبل إنقاذ و( 605) معدات حفر و(2)ماكينة و(660) كبوت مطر و( 960000) شيكاره

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة