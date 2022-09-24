مقتل شخصين وإصابة سيدتين برصاص طائش بسوق حلفا الجديدة





أعلن المُدير التنفيذي لمحلية حلفا الجديدة بولاية كسلا، عادل حسن، مقتل شخصيْن وإصابة سيدتيْن أخريين برصاص طائش بسوق مدينة حلفا عصر الأربعاء الماضي.

وقال عادل في تصريح لـ(السُّوداني) إنّ مقتل الشخصين وجرح السيدتين امتدادٌ لجريمة قتل وقعت بمدينة مصنع حلفا قبل عام بين مكوّنيْن قبلييْن، وأوضح أنّ المكوّنيْن القبلييْن سلكا طريق القانون وتوالت الجلسات بكل سلاسة، ونَبّه إلى أنّ عصر الأربعاء الماضي 21 سبتمبر عقب خروج المكوّنيْن من جلسة حُكم بمحكمة المصنع ودخولهما سوق مدينة حلفا سدّد أحد المُنتمين للمُكوّنيْن طعنة لآخر أردته قتيلاً، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في وسط السوق ليسفر عن مقتل شخص آخر وجرح سيدتين لا علاقة لهم بالمكوّنيْن.

وبسؤال (السُّوداني) للمُدير التنفيذي عن دوافع وأسباب الجريمة، قال لا توجد أسباب منطقية لها وإنما فُوجئوا بها في السُّوق، مُشيراً إلى هدوء الأوضاع الأمنية بالمحلية عقب تدخُّل اللّجنة الأمنية والإدارات الأهلية من المُكوّنيْن وتسليم الجُناة إلى العدالة في الحال.

صحيفة السوداني