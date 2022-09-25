قاضٍ بالمحكمة العليا: قاتل الشهيد حنفي يعلمه الله





قال قاضي المحكمة القومية العليا جمعة خميس ساندرو إن البينة التي اعتمدت عليها محكمتا الموضوع والاستئناف، لا تكفي لإدانة المتهم بقتل الشهيد حنفي عبد الشكور تحت المادة (١) ١٣٠ من القانون الجنائي السوداني. وأيد في تقرير للمحكمة العليا بحسب دارفور24، براءة المتهم من جريمة القتل المنسوبة إليه وأمر بتسليم العربة المعروضات لقوات الدعم السريع. وأشار القاضي جمعة ساندرو إلى أنه يختلف مع محامي الدفاع في قوله بأن الجريمة تقع تحت قانون المرور لسنة ٢٠١٠ فتقرير التشريح الذي جاء فيه، أن أسباب الوفاة تعود لجروح وكسر في عظام الجمجمة والنزف الدموي فوق وتحت السحايا بسبب الاصطدام بجسم صلب؛ يدحض ذلك، واصفاً الجريمة التي تم فيها دهس الشهيد حنفي عبد الشكور بالجريمة البشعة للغاية وغير المألوفة والدخيلة على المجتمع السوداني. وتابع :” قاتل حنفي يعلمه علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء وسيجد العقاب من الله في الدنيا قبل الآخرة”.

وشكّل رئيس القضاة دائرة من (٥) قضاة من المحكمة العليا للنظر في تأييد حكم محكمتي الموضوع والاستئناف أو خلافه. وأيد (٤) من القضاة براءة المدان بينما خالفهم قاضٍ آخر. وبرر قاضي المحكمة العليا بخيت عبدالفضيل بخيت تأييده براءة المدان بقوله إنه لم يكن موجوداً لحظة وقوع الجريمة وبالتالي يستحيل أن يكون القاتل. واتفق معه في الرأي القاضي الصديق حسن قسم الله، وأشار إلى أن المتهم استطاع إثبات ببينة قوية وجوده في منطقة دوكة بولاية القضارف بتاريخ ٣/٦/٢٠١٩ يوم فض الاعتصام ووقوع الحادث ما يعني غيابه عن مسرح الجريمة. من جانبه ذكر القاضي فتح الرحمن شعبان أن عقوبة الإعدام صحيحة فالمدان قصد القتل بدهسه للقتيل في الرأس والبطن مسبباً كسراً في الجمجمة ونزيفاً دموياً، وأنه كان يعلم بأن الموت هو النتيجة الراجحة.

صحيفة الحراك السياسي