ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة بمحلية ودمدني





نفذ المجلس القومي للأدوية والسموم بوزارة الصحة ولاية الجزيرة بالتعاون مع قوات مكافحة المخدرات حملة تفتيشية واسعة شملت شارع العيادات بودمدني والمحال التجارية والعديد من الشقق بحي المنيرة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة.

وأكد رئيس المجلس القومي للأدوية والسموم دكتور حبيب الله النور، أن المجلس أتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لقانون المجلس، نوه إلى أن الادوية وجدت في ظروف تخزينية سيئة مشيدا بالمجهودات المتعاظمة لقوات مكافحة المخدرات مؤكد التزام المجلس مواصلة الحملات التفتيشية بالتعاون مع قوات مكافحة المخدرات ضد المتلاعبين بحياة وصحة المواطن.

باج نيوز