جرائم وحوادث

ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة بمحلية ودمدني

2022/09/25
دواء كورونا اليابان
(FILES) In this file photo taken on October 22, 2014 anti-influenza Avigan tablets produced by Japan's Fujifilm are displayed in Tokyo. - Japan's Fujifilm has begun clinical trials to test the effectiveness of its anti-flu drug Avigan in treating patients with the COVID-19 new coronavirus, after reports of promising results in China. "The trial will be conducted on 100 patients until the end of June 2020," a company spokesman told AFP on April 1, 2020. (Photo by Kazuhiro NOGI / AFP)

نفذ المجلس القومي للأدوية والسموم بوزارة الصحة ولاية الجزيرة بالتعاون مع قوات مكافحة المخدرات حملة تفتيشية واسعة شملت شارع العيادات بودمدني والمحال التجارية والعديد من الشقق بحي المنيرة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة.
وأكد رئيس المجلس القومي للأدوية والسموم دكتور حبيب الله النور، أن المجلس أتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لقانون المجلس، نوه إلى أن الادوية وجدت في ظروف تخزينية سيئة مشيدا بالمجهودات المتعاظمة لقوات مكافحة المخدرات مؤكد التزام المجلس مواصلة الحملات التفتيشية بالتعاون مع قوات مكافحة المخدرات ضد المتلاعبين بحياة وصحة المواطن.

باج نيوز

2022/09/25