بالفيديو.. فتاة تعرضت لـ “التحرش” أثناء عملية جراحية.. ومذيعة شهيرة تساندها وتكشف التفاصيل





قالت شابة مصرية تدعى “ياسمين”، إنها تعرضت للتحرش على يد ممرض داخل مستشفى شهير، وكشفت تفاصيل الواقعة مع الإعلامية المصرية رضوى الشربيني.

وناشدت “الشربيني” المسؤولين والمجلس القومي للمرأة في مصر لمساعدة الفتاة، ضرورة معاقبة المتحرش الذي لم يصدر ضده أي قرار حتى الآن.

وأضافت أنها لا تريد ذكر إسم المستشفى حتى الآن، ولن تذكر أيضًا إسم الممرض حتى يتم اتخاذ حكم بحقه.

وتحدثت الفتاة عن تفاصيل القصة التي بدأت بعد عملية استئصال الزائدة الدودية التي أجرتها داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، مؤكدة أنها فوجئت بأن المسؤول عنها ممرض شاب فطلبت من إدارة المستشفى تغييره لممرضة ولكن الأخيرة رفضت.

كما أضافت أن الممرض أخبرها بأنه سيغير لها على الجرح وحدثت آنذاك واقعة التحرش، مطالبة السلطات المعنية بأخذ حقها.

صحيفة المرصد