دعوات من ابراهيم جابر للقوى السياسية





دعا عضو مجلس السيادة الفريق بحري ابراهيم جابر القوى السياسية لتجاوز الخلافات وتحقيق الوفاق الوطني يجعل الفترة الانتقالية مستقرة وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تساعد على اختيار قيادة البلاد في المرحلة القادمة.

وقال جابر لدى تدشين العمل الرسمي لقاطرات السكة حديد الحديد اليوم إن السكة الحديد تشكل لبنة أساسية لبناء ونهضة السودان وشعبه، مؤكدا أن قطاع النقل يعد العمود الفقري للإنتاج والخدمات، وأن السكة حديد العنصر المهم في النقل وذلك لميزات السعات الكبيرة والديمومة والأمان والتكلفة القليلة بما ينعكس ايجابا على رفاهية المواطن، وأضاف” تطوير قطاع النقل جاء ضمن أولويات الدولة”، مشيراً إلى أن عطاء استيراد الوابورات طرح وتنافست عليه كبرى الشركات العالمية.

وأشار جابر إلى جهود الشركاء الذين انجزوا هذا العمل، متطلعا لنجاح مشروع الوابورات وتشغيله بالطريقة المثلى والقصوى، وتابع “التدشين اليوم مؤشر قوي لاستمرار عجلة التنمية والحرص على البناء رغم الظروف التي تمر بها البلاد”.

الخرطوم ــ رشا التوم

صحيفة الصيحة