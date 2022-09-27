حتى إشعار آخر .. تعليق إضراب العاملين بالكهرباء





أعلنت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء تعليق الإضراب حتى إشعار آخر، فكاً لضيق المواطن.

وقالت اللجنة في بيان اليوم “لم نتردد كعاملين في الوقوف الصامد من أجل الحقوق دون التفات للإشاعات ولأغراض المغرضين التي تحاول إثنائنا عن مطلبنا الحقوقي المشروع”.

وشدد اللجنة على أن مطالبهم حقوقية واضحة لا لبس فيها و مرتبطة أساساً بقضية هيكل الأجور، و أضاف البيان “إضرابنا هدفه الأساسي معلن ومعروف”.

و أكدت اللجنة أنها على علم بما حدث من عنت بسبب القطوعات والاعطال المتواصلة والمتراكمة وقالت ” لكن صدق قضيتنا وعدالتها ليس من بينها تحميل المواطن المسؤولية، فأساس وظيفتنا ودورنا هو للمواطن ومن أجله، بالاضافة لسلامة العاملين واستقرار الشبكة”.

و أشارت اللجنة إلى أنها تعلم نوايا من وصفتهم بأصحاب الغرض في امتطاء قضيتهم لصالح أجندة أخرى غير حقوقهم المطلبية، وقالت و “تمسكنا بحقوقنا لن يضعنا في موقف السذاجة والاستغلال وتضييع مكتسباتنا”.

و أوضحت اللجنة أنه بعد التواصل مع المسؤولين تم التوصل إلى حل مرضي بخصوص الأزمة، و قالت “نحن نحمل بيد مكتسباتنا وحقوقنا، وبيد أخرى نحمل سلاح دفاعنا عنها وعن القطاع”، و أضافت “نعلن تعليق الإضراب حتى إشعار آخر فكاً لضيق المواطن، وسنفيدكم بالجديد وإن عدتم عدنا”.

باج نيوز