منع حركة اللاجئين الإثيوبيين في القضارف بسبب جدري القرود





كشف مدير إدارة إسكان اللاجئين بولاية القضارف عبدالمنعم عثمان عن إغلاق جميع معسكرات اللاجئين بالقضارف، وقال في تصريح لـ(لحراك)، أمس الإثنين، إن عمليات الإغلاق جاءت بناءً على توجيهات وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف، عقب ظهور (3) حالات لمرض جدري القرود بالمعسكرات، مشيراً إلى تطبيق إدارته لقرار الإغلاق بمنع خروج اللاجئين من المعسكرات ومنع دخول المواطنين إليها، قائلاً إن القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الوزارة، مشيراً لوصول وفد وزاري بالولاية ومنظمة الصحة العالمية إلى معسكر الطنيدبة صباح أمس لتنفيذ الإجراءات الصحية والفنية لكبح جماح انتشار المرض، منوهاً إلى وجود (2) مركز عزل بمعسكر الطنيدبة ومركز آخر بمعسكر أم راكوبة، مشيراً أن منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأجنبية العاملة في المجال الصحي، منوط بها توفير البروتوكولات الصحية فيما يتعلق بتوفير الأدوية لعلاج المرض .

القضارف ـ سليمان مختار

صحيفة الحراك السياسي