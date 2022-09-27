قوة من الدعم السريع والشرطة تضبط متفلتين بوسط دارفور





القت قوة مشتركة مكونة من الدعم السريع والشرطة بوسط دارفور، القبض على اثنين من المتفلتين وعدد من الأسلحة والذخائر والدراجات النارية بسوق منطقة تلولو، وذلك أثناء حملة أمنية بمحلية أزوم.

وأعلن قائد قطاع الدعم السريع بوسط دارفور اللواء علي يعقوب جبريل في تصريح صحفي، جاهزية القوات في التصدي لجميع أشكال الجريمة بالولاية، داعياً المواطنين للتبليغ الفوري عن أي مظاهر أو تفلتات أمنية ومساعدة القوات النظامية في القبض على المجرمين.

من جانبه، قال مدير إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية بولاية وسط دارفور النقيب شرطة مازن آدم، قائد الحملة، إنها جاءت بعد تزايد ظاهرة النهب والسلب على طول طريق (زالنجي الجنينة) والتي يستخدم مرتادوها الدراجات النارية، حيث تم في الحملة ضبط (2) بندقية وكمية من الذخائر ومنظار بحوزة اثنين من المتهمين تم القبض عليهما وفتح بلاغات في مواجهتهم تحت المواد (26) و(44).

صحيفة الصيحة