مجلس السيادة: تدشين القطارات الجديدة سيشكّل نهضة السودان





يؤكّد إبراهيم جابر، أهمية قطاع النقل بوصفه العمود الفقري للتنمية والنهضة في كل المجألات الزراعية والصناعية والخدمية.

أعلن مجلس السيادة الانتقالي، عن أنّ تدشين القطارات اليوم، سيشكّل اللبنة ونهضة السودان، وتقدّم الشعب في مجالات التنمية والحرية وتوفير الحياة الكريمة.

والثلاثاء، احتفلت وزارة النقل وهيئة سكك حديد السودان، بمحطة مدينة بحري، تدشين تشغيل القطارات الجديدة.

وشدّد عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، بحسب إعلام المجلس، حرص الدولة والتزامها بتطوير قطاع النقل، خاصة السكة حديد، ووضعها في مقدمة سلم أولوياتها، باعتبارها وسيلة مهمة من وسائل النقل.

وأشار إلى أنّ تدشين هذه القطارات، يعدّ مؤشّرًا قويًا لاستمرار عملية التنمية بالبلاد.

باج نيوز