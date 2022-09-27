المبعوث البريطاني يؤكد دعمه للمبادرات التي تدعم التوافق الوطني





إلتقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي، مالك عقار إير بالقصر الجمهوري اليوم، المبعوث البريطاني للسودان وجنوب السودان، روبرت فيرويذر ، بحضور السفير البريطاني لدى السودان جايلز ليفر.وتناول اللقاء التطورات والمستجدات السياسية بالبلاد. وأطْلع عضو مجلس السيادة المبعوث البريطاني على المباحثات والمشاورات الجارية للاتفاق على ما تبقى من إدارة الفترة الإنتقالية، والجهود المبذولة لتوحيد المبادرات لإدارة حوار يفضي إلى توافق وطني، تشكل بموجبه حكومة مدنية.

وقال سيادته إن الجهود خلال الفترة من أكتوبر المقبل، وحتى يناير ٢٠٢٣م، ستركز بصورة أساسية على قضية العودة الطوعية للنازحين واللآجئين، ودعا عضو مجلس السيادة مالك عقار، المبعوث البريطاني الى حث الدبلوماسيين ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة للمساهمة فى قضية العودة الطوعية. الى ذلك أكد المبعوث البريطاني، دعمه للمبادرات التي توحد الشعب السوداني وتدعم التوافق الوطني بين المكونات السياسية.

وكالة سونا