مناوي: القفز إلى الدستور قبل الاتفاق السياسي لا يستقيم





رهن تحالف قوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني)، حل الأزمة السودانية بتجميع جميع المبادرات في مبادرة واحدة تحت طاولة المكون السوداني الوطني.

وقال القيادي بالتحالف مني أركو مناوي عقب لقائهم المبعوث البريطاني للسودان وجنوب السودان روبرت فيروزر، إنهم تحدثوا عن إيجاد الحلول الدائمة للاستقرار واتفاق يجمع الفرقاء من القوى السياسية والشبابية والمرأة.

وأضاف “بعد تجميع المبادرات في مبادرة واحدة توافقية يجب أن توضع على طاولة الآلية الثلاثية وحضور بقية المجتمع الدولي، ويجب أن تسمى المائدة المستديرة وتخرج بالإعلان أو التوافق السياسي أو إعلان المبادئ السياسية”.

وتابع “بناء على هذه الوثيقة نمضي قدما في اتجاه التوافق الدستوري، لكن مسألة القفز إلى الدستور والقضايا القانونية قبل الاتفاق على القضايا السياسية لا يستقيم ولا يمكن أن تتم في هذا الوقت”.

وزاد “هذا موقفنا طرحناه للمبعوث البريطاني والمجتمع الدولي بما في ذلك المجتمع المحلي السوداني والإفريقي وهم تفهموا أن يكون الأمر في الأول سودانيا على أن يكون المجتمع الدولي سندا لما ينتج عن السودانيين”.

صحيفة الصيحة