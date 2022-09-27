البرهان يدعو المجتمع الدولي لحث الأطراف السودانية على إنجاز التسوية السياسية





التقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم، المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان روبرت فيرويذر، بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج علي والسفير البريطاني لدى السودان جايلز ليفر.

وناقش اللقاء التطورات السياسية في البلاد والعلاقات الثنائية بين البلدين إضافة للأوضاع الإقليمية.

وجدّد البرهان التعازي للحكومة والشعب البريطاني، في وفاة الملكة اليزابيث الثانية، التي وصفها بأنها كانت صوتا للحكمة، وأن قطاعات واسعة من الشعب السوداني شاركت الشعب البريطاني الأحزان في وفاتها.

وأكد خلال اللقاء على ضرورة إنجاز التوافق الوطني وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والعودة للمسار الإنتقالي في ضوء الموقف المعلن من المكون العسكري بالإنسحاب من العملية السياسية. وعبّر عن تطلعه للإسراع في تحقيق التوافق، معرباً عن ثقته في الألية الثلاثية كمنبر يتم فيه الإعلان عما يتوافق عليه السودانيون.

ودعا البرهان المجتمع الدولي وبريطانيا لحث الأطراف على إنجاز التسوية السياسية والتعاون مع جميع الأطراف على حدٍ سواء.

من جانبه، أعرب المبعوث البريطاني، عن شكره لمشاركة رئيس المجلس السيادي في مراسم تشييع الملكة أليزابيث الثانية. وأكد اهتمام بريطانيا بدعم عملية التوافق السياسي عبر الأليات المتفق عليها بين الأطراف، معربا عن أمله في أن تتوصل الأطراف بأسرع ما يمكن لإتفاق يقود لتشكيل حكومة مدنية تقود المسار الإنتقالي في البلاد. كما أشاد بموقف المؤسسة العسكرية بالإنسحاب من العملية السياسية.

صحيفة الصيحة