السودان .. دعوات للخروج في الشوارع





دعت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، جماهير الشعب السوداني إلى الخروج للشوارع، في مواكب إسقاط الانقلاب، الأربعاء.

جاء ذلك بحسب بيانٍ مشتركٍ، ممهور بتوقيع لجان أحياء بحري، تنسيقية شرق النيل جنوب، تجمع لجان احياء الحاج يوسف، تنسيقيات لجان مقاومة امدرمان الكبرى، تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم.

وقالت مقاومة الخرطوم، إنّ وجهة المواكب ستكون إلى قصر الشعب.

وأضافت” سنخرج في التاسع والعشرين من سبتمبر متجهين نحو قصرنا قصر الشعب تسبقنا الجسارة والاصرار لاسقاط هذا الانقلاب وسلطته الغشيمة ولتكن يا عام عام الانتصار”.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجاتِ شعبيةٍ متواصلة، رفضًا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز