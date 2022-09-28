شغل الناس والاسافير / اضافة رسوم النفايات على فاتورة الكهرباء .. والشركة توضح





اصدرت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباءبيانا نفت فيه اضافة رسوم النفايات لفاتورة الكهرباء او اي رسوم اخرى ..

وتنشر الصيحة البيان كما جاء :_

نص البيان ادناه :

بسم الله الرحمن الرحيم

الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء

بيان توضيحي

تناقلت الاسافير في اليومين الماضيين خبرا مفاده إضافة رسوم جديدة عند شراء الكهرباء تحت بند (رسوم نفايات قدرها 28.000 الف جنيه ).

وقد تم تداول الخبر علي نطاق واسع ، مما طرح العديد من التساؤلات بشأن صحة هذه المعلومة.

تؤكد الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء أن لاصحة لما تم تداوله بشأن إضافة أي رسوم جديدة عند شراء الكهرباء تحت أي مسمي ،وهذا مالزم توضيحه لزبائننا الكرام والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل .

قسم الإعلام والعلاقات العامة

الأربعاء 28/9/2022

صحيفة الصيحة