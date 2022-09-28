



فيما يلي نص رد السفارة الروسية بالخرطوم على ما ورد في لقاء السفير الأمريكي مع صحيفة التيار :_

إن جون جودفري ،السفير الأمريكي المعين حديثًا والذي وصل مؤخرًا إلى الخرطوم، وهو يعوض عن سطحية معرفته بالسودان بـ “مصادر” مشبوهة، قرر في مقابلته الأخيرة مع صحيفة التيار السودانية أن يتطرق الى العلاقات الروسية السودانية.

على ما يبدو، وبسبب قلة خبرته وكذلك استنساخه لتعاملات وزارة الخارجية الأمريكية المتعالية، بعيدًا كل البعد عن الملاءمة الدبلوماسية، يحاول السفير الأمريكي، مثل أسلافه، أن يتكلم مع الشعب السوداني بلغة التهديدات والإنذارات النهائية في شأن سيادة الخرطوم في سياساته الخارجية.

وتظهر حججه حول النظام العالمي الحالي سخيفة. والأكثر سخافة هو تصريحاته حول ما يسمى بـ”عزلة روسيا”.

من جانبها، تؤكد السفارة الروسية في الخرطوم عزم بلادنا على التطوير المتتالي للتعاون مع السودان على مبادئ الاحترام متبادل المنفعة والمتساوية التي ،للأسف، ينساها او يتناساها واشنطن دائما.

أما السفير الأمريكي، فنوصي له بأخذ كل هذا بعين الاعتبار أثناء عمله في منصبه العالي.

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