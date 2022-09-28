الأفعال الفاضحة.. تفاصيل القبض على شاب سوداني يستدرج ويأوي الفتيات





كشفت الشرطة ،الأربعاء، عن ايقافها لشاب يقوم بإستدراج وايواء الفتيات اللائي لديهن مشاكل اسرية داخل شقة وذلك لممارسة افعال غير إخلاقية معهن وذلك داخل شقة بالخرطوم .

وقالت الشرطة بأن قوة خاصة من دائرة التحقيق الجنائى تمكنت من ضبط متهم يقوم باستدراج وايواء الفتيات باحدى الشقق المفروشة واستخدامهن في ممارسة أنشطة اجرامية غير أخلاقية، واوضحت الشرطة بأن القوة ضبطت ثلاثة فتيات داخل الشقة قام المتهم باستدراجهن وايواءهن مستغلاً في ذلك مشاكلهن الاسرية.

وافاد ( متابعات المكتب الصحفي للشرطة) بانه وبتاريخ 30/8/ 2022م ابلغ الشاكي بان ابنته وتبلغ من العمر 20 عاما خرجت من منزل ذويها بضاحية كوبر شمالي الخرطوم بتاريخ 27/4/ 2022م ولم تعد حتى الان، ونبهت الشرطة الي أنها وفور تلقي البلاغ قامت بتدوين أجراءات جنائية بمضابطها، واشارت الشرطة الى أنها وبموجب ذلك قامت بتكليف قوة خاصة للبحث عن الفتاة المفقودة وجمع المعلومات حول إختفائها، بجانب الوضع في الإعتبار تزايد حالات ظاهرة إختفاء الفتيات من منزل ذويهن في الآونة الاخيرة، واوضحت الشرطة بأن الفريق الميداني توصل لمعلومات دقيقة حول تلك الظاهرة برصد شخص يقوم باصطياد واستدراج وايواء الفتيات اللاتي لديهن مشاكل اسرية، واشارت الشرطة الى أن ذلك الشخص بينت المعلومات التي تحصلت عليها بأنه تاجر اسبيرات ولديه معرض استئجار السيارات بامدرمان الملازمين، ونوهت الى أنها وبناءاً على ذلك قامت بوضعه تحت المراقبة التي توصلت من خلالها الى أن المتهم يقوم باستئجار شقق للفتيات ويدفع الايجار لاصحابها وذلك مقابل استخدام تلك الفتيات في اعمال منافية للأخلاق، وشددت الشرطة على أنها وبموجب ذلك تمكنت من نصب كمين محكم بقيادة ضابط شرطة أسفر عن استعادة احدي الضحايا، ولفتت الشرطة الى أنها وفور القبض على الفتاة قامت بإخضاعها للتحريات الميدانية الدقيقة التي ارشدت من خلالها الى الشقه التي يحتجز بها المتهم الضحايا ، ونوهت الشرطة الى أنها وفور ذلك قامت بمداهمة الشقة وتمكنت من ضبط المتهم بداخلها وبرفقته اثنين من الفتيات من ولايات مختلفة، وكشفت الشرطة عن اخضاعها الفتاتين للتحريات الميدانية التي اتضح من خلالها بانهن خرجن من منازلهن منذ ثلاثة اشهر دون علم ذويهم وقامتا بإغلاق هواتفهن المحمولة منذ لحظة دخولهم الشقة، وقالت الشرطة بأنه وفور ذلك قامت بتكملة اجراءاتها باقسام الشرطة وتسليم الفتيات لذويهم واتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة المتهم باقسام شرطة دائرة الاختصاص التي دونتها ذوي الفتيات بإختفائهن في انتظار تكملة التحريات في مواجهته لإحالته للمحكمة.

صحيفة الصيحة