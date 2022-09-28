غضب روسي بسبب تصريحات للسفير الأمريكي بالخرطوم





شنّت سفارة روسيا في الخرطوم، هجوماً على السفير الأمريكي بالسودان جون غودفري؛ وقالت إنه يتعامل مع السودانيين بلغة التهديد.

وقالت سفارة روسيا، في بيان إن “غودفري يحاول أن يتكلم مع الشعب السوداني بلغة التهديدات والإنذارات النهائية في شأن سيادة السودان في سياساته الخارجية”.

وأرجعت ذلك إلى قلة خبرة السفير جون غودفري واستنساخه لتعاملات وزارة الخارجية الأمريكية المتعالية، بعيدًا عن الملاءمة الدبلومسية.

واعتبرت حجج غودفري عن النظام العالمي الحالي سخيفة خاصة حديثه عن عزلة روسيا.

وأشارت سفارة موسكو إلى أنها تعتزم تطوير علاقة روسيا مع السودان للتعاون على مبادى الاحترام والمنفعة المتبادلة والمتساوية التي لـ”الأسف تتناساها واشنطن دائماً”.

صحيفة الصيحة