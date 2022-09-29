نبيل أديب: للعسكر دور أساسي في حماية الانتقالية





شدد الخبير القانوني المحامي د. نبيل أديب، في حديثه (اليوم التالي) على أن حل الأزمة السياسية في البلاد لا يحتاج لتقديم تنازلات، بل يحتاج إلى التوافق حول مهام الفترة الانتقالية والامتناع عن طرح المشاريع الحزبية، مشدداً على ضرورة تأجيلها لما بعد الفترة الانتقالية.

وحول خروج المكون خروج العسكري عن الحوار السياسي أكد أديب أنه أمر متفق عليه وقال: “لكن لا يعني أنه بعد خروجهم لا دور لهم”، ونوه إلى أن المكون العسكري يلعب دوراً أساسياً في حماية الفترة الانتقالية بالإضافة إلى مهامه المتفق عليها.

الخرطوم: محجوب عيسى

صحيفة اليوم التالي