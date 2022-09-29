ارتفاع عدد المسافرين بين مصر والسودان





أكد ممثل غرف النقل بمعبري أرقين واشكيت الحدوديتين بين مصر والسودان حسن الأمين، أن حركة البصات عبر معبر أرقين متواصلة ولم تتوقف.

وأوضح أن القرار السابق والصادر من والي الشمالية بنقل حركة البصات عبر معبر أشكيت أتى لدواعي صيانة معبر أرقين.

وقال الأمين في تصريحات صحفية محدودة أمس: “إذا ما انتقلت الحركة عبر معبر أشكيت فإن التأخير سيكون ملازماً للركاب ما ينعكس على إطالة أمد الرحلة والانتظار وستمتد الرحلة لثلاث أيام اعتباراً أن السفر والعودة عن طريق اشكيت تستخدم فيه عبارات نهرية وصولاً لمنطقة قسطل بمصر، ونوهت إلى أن العبارات مرتطبة بتوقيت محدد بينما الحركة عبر معبر أرقين لا تستخدم فيها العبارات والطريق سالك على مدار اليوم.

وكشف ممثل الغرفة ارتفاع عدد رحلات البصات بين مصر والسودان ذهاباً وإياباً إلى حوالي “60” بصاً مكتملة الركاب في اليوم لجهة عودة للأسر السودانية بالتزامن مع بداية المدارس بعد انتهاء العطلة الصيفية.

صحيفة اليوم التالي