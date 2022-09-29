الأمة القومي يوضّح تفاصيل ملابسات تأجيل دعوته لـ”القوى السياسية”





يؤكّد الحزب إنّ الدعوة وجدت قبولاً من كلّ القوى السياسية بالمجلس المركزيّ.

كشف حزب الأمة القومي في السودان، ملابسات تأجيل دعوة دفع بها إلى القوى السياسية مؤخرًا، مبينًا أنّ ارتباط رؤساء أحزاب الحرية والتغيير بمواعيد مسبقة، أدّى إلى تأجيل اللقاء إلى وقتٍ لاحقٍ.

وشدّد الحزب على أنّه حريص على أنّ تمضي المسيرة الوطنية بكل أطرافها بصورة موحدّة.

وأضاف” حزب الأمة القومي ولحرصه على أن تمضي المسيرة الوطنية بكل أطرافها بصورة موحدة فإنه يعلن تأجيل اللقاء لوقت لاحق بأعضاء المجلس المركزي.

والخميس، دعا حزب الأمة القومي في السودان، القوى السياسية، الخميس، للتفاكر حول قضايا الراهن وكيفية تسريع وتيرة العمل إلى إنهاء الأزمة الوطنية واستعادة مسار التحوّل المدني الديمقراطي في البلاد.

جاء ذلك بحسب تصريحٍ صحفي، للحزب، حصل عليه”باج نيوز”.

وقال الحزب إنّ رئيس الحزب المكلّف فضل الله برمة ناصر، قدّم الدعوة للقوى السياسية بمنزل الإمام الصادق المهدي.

وأشار إلى أنّ الدعوة وجدت قبولاً من كلّ القوى السياسية بالمجلس المركزيّ.

وأضاف” لكن نسبة لارتباط عددٍ من رؤساء أحزاب الحرية والتغيير بدعوة مسبقة في إطار توحيد القوى المدنية من الشيخ الجعلي بكدباس والذي نقدّر جهوده الوطنية المخلصة فقد طلبت بعض قيادات الحرية والتغيير تأجيل اللقاء”.

باج نيوز