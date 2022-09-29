وجدي صالح: الإرهاب لن يثنيني عن طريق الثورة وأهدافها





يقول وجدي صالح” لا نمنّ على الشعب بنضالنا أو تضحياتنا فهذا طريق آمنا به وسرنا فيه مخيرين دون إجبار”.

تعهّد القيادي بقوى الحرية والتغيير وجدي صالح، بالمضي في طريق الثورة وأهدافها مع بنات وأبناء البلد، معلنًا أنّه سيكون جنديًا مخلصًا ولن يثنيه عن ذلك إرهاب أو تهديد.

جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية، الخميس، أطّلع عليها”باج نيوز”.

وأعلن وجدي عن مواصلة المسير في طريق الثورة بإيمان أكبر حتى إسقاط الانقلاب، وإقامة السلطة المدنية الكاملة.

وتابع” ستظلّ وقفتنا بخط النار رائعة طويلة”.

وفجر الخميس، كشفت تقارير، عن تعرّض منزل القيادي بالحرية والتغيير إلى هجوم من مجموعة مسلّحة ترتديّ الزيّ المدني، وقامت بتكسير زجاج المنزل واللمبات الخارجية.

باج نيوز